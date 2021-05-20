Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu

Ozan Kabak'ın Liverpool kariyeri uzun sürmüyor. İngiliz devi, ekonomik nedenlerden dolayı milli futbolcumuzun 18 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Ozan'ın Alman ekibi Leipzig'e gidebileceği ya da Premier Lig'de başka bir takımda forma giyebileceği kaydedildi.

Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın Liverpool'daki macerası yarım sezon sürdü. Liverpool'un genç stoper ile yola devam etmeme kararı aldığı belirtildi. Ozan için Alman ekibi Leipzig'in adı geçiyor. Premier Lig takımlarının da genç futbolcuya ilgisi var. Ancak Liverpool'da kalma ihtimali çok zayıf.

KLOPP MEMNUN KALMIŞTI

Ozan Kabak, Kırmızılarda defans bölgesindeki sakatlıklar dolayısıyla oluşan krizi çözmesi adına devre arasında kiralık olarak Schalke'den takıma dahil olmuştu. Birçok maçta iyi performans sergileyen yıldız futbolcu teknik direktör Jurgen Klopp'un da gözüne girmeyi başarmıştı. Klopp, Ozan'dan memnun olduğunu her fırsatta dile getirse de ekonomik koşullar nedeniyle Liverpool'un milli futbolcumuzun 18 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öğrenildi.