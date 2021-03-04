Liverpool'un eski futbolcusu Daniel Agger, futbolu bıraktıktan sonra dövme sanatçısı oldu
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Liverpool'un eski futbolcusu Daniel Agger, futbolu bıraktıktan sonra dövme sanatçısı oldu

04.03.2021 17:02 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:40

Liverpool'un eski savunmacısı Daniel Agger, futboldan emekli olduktan sonra dövme sanatçısı oldu. Bir dönem adı Fenerbahçe ile anılan Danimarkalı futbolcu, 2016 yılında henüz 31 yaşındayken futbolu bırakmıştı. Futbol oynadığı dönemde vücudundaki dövmelerle dikkat çeken Agger, hayatını dövme sanatçısı olarak devam ettiriyor.

Liverpool'un eski savunmacısı Daniel Agger, futboldan emekli olduktan sonra kendini dövme sanatçılığına adadı. Danimarkalı, bir dönem Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti fakat sarı-lacivertliler transferde mutlu sona ulaşamamıştı. 2006-2014 yılları arasında Liverpool'da forma giyen Agger, İngiliz ekibiyle 231 maça çıktı.

Liverpool'un eski futbolcusu Daniel Agger futbolu bıraktıktan sonra dövme sanatçısı oldu

KANALİZASYON ŞİRKETİNE YATIRIM YAPTI

Eski futbolcu dövme sanatçısı olmasının yanında , 2013 yılında Danimarka'daki kanalizasyon sistemlerini yöneten 'KloAgger' adlı bir kanalizasyon şirketine 450 bin poundluk yatırım yapmıştı.

Liverpool'un eski futbolcusu Daniel Agger, futbolu bıraktıktan sonra dövme sanatçısı oldu
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