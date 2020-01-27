Liverpool'un En Iyi Ocak Ayı Transferleri
Liverpool'un Red Bull Salzburg'dan transfer ettiği Takumi Minamino, Kırmızılıları'ın yakın geçmişte ocak ayı transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncular arasına katıldı. Gelin Liverpool'da daha once damga vurmuş ocak ayı transferlerini hatırlayalım..
27.01.2020 20:19 | Son Güncelleme: 27.01.2020 20:19
Liverpool'un Red Bull Salzburg'dan transfer ettiği Takumi Minamino, Kırmızılıları'ın yakın geçmişte ocak ayı transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncular arasına katıldı. Gelin Liverpool'da daha once damga vurmuş ocak ayı transferlerini hatırlayalım..
Kaynak: Dugout
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