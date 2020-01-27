Haberler » Spor » Liverpool'un En Iyi Ocak Ayı Transferleri - Spor

Liverpool'un En Iyi Ocak Ayı Transferleri

Liverpool'un Red Bull Salzburg'dan transfer ettiği Takumi Minamino, Kırmızılıları'ın yakın geçmişte ocak ayı transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncular arasına katıldı. Gelin Liverpool'da daha once damga vurmuş ocak ayı transferlerini hatırlayalım..

27.01.2020 20:19 | Son Güncelleme: 27.01.2020 20:19

'un 'dan transfer ettiği Takumi Minamino, Kırmızılıları'ın yakın geçmişte ocak ayı transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncular arasına katıldı. Gelin Liverpool'da daha once damga vurmuş ocak ayı transferlerini hatırlayalım..

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler