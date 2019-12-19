: Liverpool'dan büyük sürpriz! Transfer resmen açıklandı

19.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:01

Liverpool Kulübü, 24 yaşındaki Minamino ile transfer döneminin açılacağı 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzalandığını duyurdu.

SERBEST KALMA BEDELİ ÖDENDİ

İngiltere basınında, Liverpool'un Minamino'nun transferini, 7 milyon 250 bin sterlinlik serbest kalma bedelini ödeyerek gerçekleştirdiği iddia edildi. Japon oyuncu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı öne sürüldü.

Kanat oyuncusu, forvet arkası ve santrfor pozisyonlarında görev yapabilen Minamino, 2015'te Japonya'nın Cerezo Osaka takımından Salzburg'a transfer olmuştu.

Japon futbolcu, bu sezon Salzburg formasıyla 22 maça çıktı ve 9 gol attı.

Kaynak: AA

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