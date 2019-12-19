Haberler » Spor » Liverpool'dan büyük sürpriz! Transfer resmen açıklandı - Spor

Liverpool'dan büyük sürpriz! Transfer resmen açıklandı

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Avusturya'nın Salzburg takımından Japon hücum oyuncusu Takumi Minamino'yu renklerine bağladı.

19.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:01

Kulübü, 24 yaşındaki Minamino ile transfer döneminin açılacağı 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzalandığını duyurdu.

SERBEST KALMA BEDELİ ÖDENDİ

İngiltere basınında, Liverpool'un Minamino'nun transferini, 7 milyon 250 bin sterlinlik serbest kalma bedelini ödeyerek gerçekleştirdiği iddia edildi. oyuncu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı öne sürüldü.

Kanat oyuncusu, forvet arkası ve santrfor pozisyonlarında görev yapabilen Minamino, 2015'te Japonya'nın Cerezo Osaka takımından 'a transfer olmuştu.

Japon futbolcu, bu sezon Salzburg formasıyla 22 maça çıktı ve 9 gol attı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Liverpool'dan büyük sürpriz! Transfer resmen açıklandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler