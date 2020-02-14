Liverpool Oyuncularının Serbest Vuruş Yarışması

14.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:20

Premier ligde liderliğini sürdüren Liverpool'da antreman sonrasında oyuncular serbest vuruş yarışması yaptı. Hollandalı stoper Virgil Van Dijk, İngiliz bek Trent Alexander Arnold ve İngiliz orta saha Jordan Henderson arasındaki yarışmayı ve oyuncuların renkli anlarını sizler için derledik.