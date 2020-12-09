Liverpool, Midtjylland ile 1-1 berabere kaldığı maçta Salah tarihe geçti
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Liverpool, Midtjylland ile 1-1 berabere kaldığı maçta Salah tarihe geçti

09.12.2020 23:14 | Son Güncelleme: 09.12.2020 23:52
Liverpool, Midtjylland ile 1-1 berabere kaldığı maçta Salah tarihe geçti

Şampiyonlar Ligi D grubunda Liverpool deplasmanda Midtjylland ile 1-1 berabere kaldı. Takımının golünü atan Mohamed Salah, kulüp tarihine geçmeyi başardı.

Şampiyonlar Ligi D grubunda Midtjylland ile Liverpool karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerle berabere sona erdi.

Maçta Liverpool'un golü 1. dakikada Salah'tan geldi. Midtjylland'ın golü ise 62. dakikada Scholz'un penaltısından geldi.

Karşılaşmada Midtjylland'ın 77. dakikada Scholz ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Liverpool'un ise 90. dakikada Minamino ile bulduğu gol ofsayta gerekçesiyle VAR'a takılan bir başka gol oldu.

Bu sonuçla birlikte grubu lider bitirmeyi daha önce garantileyen Liverpool, puanını 13 yaparak grubu tamamladı. Midtjylland ise 2 puanla son sırada kaldı. Şampiyonlar Ligi'ni 6 kez kazanan Liverpool, bu sonuçla birlikte bir kez daha üst tura çıkmayı başardı.

EFSANEYİ GERİDE BIRAKTI

İngiliz devinde Mısırlı futbolcu Mohamed Salah attığı golle kulübün efsanesi Steven Gerrard'ı geride bırakıp Liverpool'da Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan oyuncu oldu. Salah, Devler Ligi'nde Liverpool formasıyla 22 gole ulaşırken Gerrard Kırmızılar ile 21 gol atmıştı.

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