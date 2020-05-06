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Liverpool, Karius'u kadroya hiç dahil etmeden yeniden kiralayacak

Liverpool, Karius'u kadroya hiç dahil etmeden yeniden kiralayacak
06.05.2020 09:46 | Son Güncelleme: 06.05.2020 09:54

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Loris Karius için İngiliz basını, Alman kalecinin Liverpool tarafından kadroya hiç dahil edilmeden tekrar kiralanacağını yazdı.

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Alman kaleci Loris Karius'un sezonun kalan kısmında Liverpool antrenmanlarına dahil edilmeyeceği belirtiliyor.

İngiliz basınına yansıyan haberlerde Karius'un bonservisini elinde bulunduran Liverpool kulübüne geri döndüğü ancak sezonun kalan bölümünde takımla birlikte idmanlara alınmayacağı iddia edildi. Karius'un Beşiktaş'tan 1 yıldır para alamadığını yazan İngiliz basını, oyuncunun performansını tam olarak yansıtamadığı Türkiye kariyerinin başarısız olarak tamamlandığını yazdı.

KULÜP BULMASI İÇİN İZİN VERİLECEK

Haberlerde ayrıca Karius'un önümüzdeki sezon Liverpool'un kadro planlamasında olma ihtimalinin çok zayıf olduğu ifade edilirken Alman file bekçisine yaz döneminde kulüp bulması için izin verileceği belirtildi.

Beşiktaş formasını 67 maçta giyen Kariys toplam 95 kez kalesinde gol görmüş, 14 maçta ise kalesini gole kapatmıştı.

Liverpool, Karius'u kadroya hiç dahil etmeden yeniden kiralayacak
Haber Yorumları (1)
CEVO: kimse almaz bunu ,, adam cöp
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