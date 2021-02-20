Liverpool, derbide kouk ettiği Everton'a 2-0 yenildi
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Liverpool, derbide kouk ettiği Everton'a 2-0 yenildi

20.02.2021 22:31 | Son Güncelleme: 20.02.2021 22:36
Liverpool, derbide kouk ettiği Everton'a 2-0 yenildi

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Liverpool, Everton'a 2-0 mağlup oldu. Ligdeki mağlubiyet serisi 4 maça çıkan Kırmızılılar, Merseyside derbisinde 22 yıl sonra evinde mağlup oldu. Milli oyuncumuz Ozan Kabak ilk 11'de yer buldu ve 90 dakika sahada kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasındaki Merseyside derbisinde Liverpool evinde Everton ile karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan mücadeleden ev sahibi ekip, mağlup ayrıldı.

Everton'a galibiyeti getiren goller, 3. dakikad Richarlison ile 83. dakikada penaltıdan Sigurdsson ile geldi. 4 maçtır kaybeden Liverpool, Everton'a 23 maç sonra ilk kez, 1999'dan sonra ise evinde ilk kez yenildi.

Liverpool'da milli oyuncumuz Ozan Kabak ilk 11'de yer buldu ve 90 dakika sahada kalırken, 45. dakikada sarı kart gördü. Öte yandan defanstaki partneri Henderson 30. dakikada sakatlanarak kenara geldi ve Phillips oyuna dahil oldu.

LİDERİN 16 PUAN GERİSİNDE

Üst üste 4. yenilgisini alan Liverpool, böylece 1 maçı eksik olan lider Manchester City'nin 16 puan gerisinde, 6. sırada kaldı. 3 maç sonra kazanan Everton ise puanını 40 yaparak Liverpool'u yakaladı.

Premier Lig'in 25. haftasında Liverpool deplasmanda Sheffield United ile karşılaşacakken, Everton evinde Southampton'ı konuk edecek.

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