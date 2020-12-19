Liverpool, deplasmanda Crystal Palace'ı 7-0 yendi
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Liverpool, deplasmanda Crystal Palace'ı 7-0 yendi

19.12.2020 17:29 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:37
Liverpool, deplasmanda Crystal Palace'ı 7-0 yendi

Liverpool, Crystal Palace'a gol olup yağdı! Kırmızılılar, konuk olduğu rakibini 7-0 mağlup etti ve ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace ile Liverpool karşı karşıya geldi. Selhurst Park'ta oynanan karşılaşmada kazanan 7-0'lık skorla konuk ekip Liverpool oldu.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Takumi Minamino, 35. dakikada Sadio Mane, 44. ve 68. dakikada Roberto Firmino, 52. dakikada Jordan Henderson, 81. ve 84. dakikada Muhammed Salah kaydetti.

Jürgen Klopp yönetiminde 2016 yılında Aston Villa'ya deplasmanda 6 gol atan Liverpool, Alman teknik adam döneminde bu kez bir deplasman maçında 7 gol atarak tarihe geçti.

Bu galibiyetin ardından 14 maç sonunda 31 puana ulaşan Liverpool liderliğini sürdürdü. Crystal Palace 18 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Crystal Palace, Aston Villa'ya konuk olacak. Liverpool, West Bromwich Albion'ı ağırlayacak.

Haber Yorumları (1)
ASDFASA: henderson çok iyi bir futbolcu bayernde ki thiago nun gelmesi de çok iyi oldu
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