Liverpool Burnley maçı ne zaman saat kaçta? Liverpool Burnley maçı hangi kanalda? Liverpool Burnley şifresiz mi?
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Liverpool Burnley maçı ne zaman saat kaçta? Liverpool Burnley maçı hangi kanalda? Liverpool Burnley şifresiz mi?

Sporseverlerin merakla beklediği maçlardan biri Liverpool Burnley maçına kısa bir süre kaldı. Lig yarışında önemli müsabakalardan biri olan Liverpool Burnley hakkında Liverpool Burnley maçı hangi kanalda? Liverpool Burnley şifresiz mi? Liverpool Burnley maçı ne zaman saat kaçta gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

Liverpool Burnley maçı ne zaman saat kaçta? Liverpool Burnley maçı hangi kanalda? Liverpool Burnley şifresiz mi?
11.07.2020 11:48 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:52

Avrupa liglerini takip edenlerin merakla beklediği maçlardan biri olan Liverpool Burnley maçı, sporseverlerin merceğine takıldı. Peki, Liverpool Burnley maçı ne zaman saat kaçta? Liverpool Burnley maçı hangi kanalda? Liverpool Burnley şifresiz mi?

LİVERPOOL BURNLEY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Liverpool Burnley maçı:

11 Temmuz Cumartesi 17.00'de oynanacak.

LİVERPOOL BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool Burnley maçı S Sport ekranlarından yayınlanacak.

LİVERPOOL BURNLEY ŞİFRESİZ Mİ?

Liverpool Burnley maçı ücretli platform olan S Sport'tan yayınlanacak.

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