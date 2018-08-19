Lionel Carole'un Takımı Strasbourg, St. Etienne ile 1-1 Berabere Kaldı

Fransa Ligue 1'in 2. haftasında St. Etienne, deplasmanda Strasbourg ile karşı karşıya geldi. Stade de la Meinau'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

St. Etienne, 18. dakikada Neven Subotic'in atılmasıyla 10 kişi kalırken, Strasbourg'a üstünlüğü getiren gol 55. dakikada Gonçalves'ten geldi. Bu dakikadan sonra baskısını artıran St. Etienne, 88. dakikada Gueye ile eşitliği yakaladı ve karşılaşma da bu skorla sona erdi. Strasbourg'un Galatasaray'dan yeni transferi Lionel Carole, karşılaşmanın 66. dakikasında Caci'nin yerine oyuna dahil oldu ve Fransa Ligue 1'deki ilk maçına çıkmış oldu.

STRASBOURG 4 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından ilk hafta deplasmanda Bordeaux'u mağlup eden Strasbourg, 4 puana yükselirken, açılış haftasında Guingamp'ı 2-1 ile geçen St. Etienne de puanını 4 yaptı.

Ligue 1'in 3. haftasında Strasbourg deplasmanda Lyon ile karşılaşacakken, St. Etienne ise deplasmanda Montpellier'e konuk olacak.