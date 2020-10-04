Lille, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Strasbourg'u 3-0 yendi

Fransa'da "Çılgın Türkler" olarak anılan milli futbolcularımız Zeki Çelik, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı'nın formasını giydiği Lille, Ligue 1'in 6. haftasında Strasbourg'a konuk oldu. Lille, rakibini deplasmanda 3-0 yenerken mücadelede ilk golü Zeki Çelik, son golü ise Burak Yılmaz kaydetti.