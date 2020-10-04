Lille, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Strasbourg'u 3-0 yendi
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Lille, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Strasbourg'u 3-0 yendi

04.10.2020 18:04 | Son Güncelleme: 04.10.2020 18:42

Fransa'da "Çılgın Türkler" olarak anılan milli futbolcularımız Zeki Çelik, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı'nın formasını giydiği Lille, Ligue 1'in 6. haftasında Strasbourg'a konuk oldu. Lille, rakibini deplasmanda 3-0 yenerken mücadelede ilk golü Zeki Çelik, son golü ise Burak Yılmaz kaydetti.

Fransa Ligue 1'de 6. hafta karşılaşmasında Strasbourg, Lille'i konuk etti. Meinau Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Lille'in 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Zeki Çelik, 53. dakikada Renato Sanches ve 68. dakikada Burak Yılmaz kaydetti.

YUSUF YAZICI 74. DAKİKADA OYUNA DAHİL OLDU

Lille'de top koşturan milli futbolcularımızdan Zeki Çelik, maç boyunca sahada kaldı. Burak Yılmaz 90+2. dakikada yerini Weah'a bırakırken, Yusuf Yazıcı 74. dakikada Andre'nin yerine oyuna dahil oldu.

Ligde oynadığı 6. maçta 4. galibiyetini alan Lille, 14 puan ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. kez mağlup olan Strasbourg ise 3 puanla 18. sırada yer aldı.

Lille, gelecek hafta Lens'i ağırlayacak. Strasbourg ise Lyon'u konuk edecek.

Lille, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Strasbourg'u 3-0 yendi
Haber Yorumları (2)
GÖZÜ KARA: iki hafta sonra hepsi kadro dişi kalirlar
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İ. Ç: Burak gitti Beşiktaş bitti. Kısa özet
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