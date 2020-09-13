Lille, sahasında konuk ettiği Metz'i 1-0 mağlup etti Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Lille ile Metz, Stade Pierre-Mauroy'da karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0 Lille üstünlüğü ile sona erdi. Burak Yılmaz maçta 90 dakika sahada kalırken Zeki Çelik 83. dakikada, Yusuf Yazıcı ise 86. dakikada oyuna dahil oldu.

Fransa Ligue 1'in üçüncü haftasında milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, sahasında Metz'i konuk etti. Rakibi karşısında bir hayli zorlanan Lille, galibiyet golünü 88. dakikada buldu ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. YENİLGİSİZLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR Lille'e 3 puanı getiren gol, Luiz Araujo'nun ayağından geldi. Milli futbolcumuz Burak Yılmaz maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi. Maça yedek kulübesinde başlayan diğer Türk futbolculardan Zeki Çelik 83. dakikada, Yusuf Yazıcı ise 86. dakikada oyuna dahil oldu. Yenilgisizliğini sürdüren Lille, puanını 7'ye yükseltti. Metz ise oynadığı 2 maçta da puan alamadı.