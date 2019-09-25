Zeki ve Yusuf'un formasını giydiği Lille, Strasbourg'u 2-0 yendi
Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, sahasında konuk ettiği Strasbourg'u 2-0 mağlup etti. Yusuf Yazıcı 81, Zeki Çelik ise 90 dakika sahada kaldı.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Lille, sahasında Strasbourg'u 2-0 mağlup etti. Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in ilk 11'de sahaya çıktığı yedinci hafta mücadelesinde Lille, sahasında Strasbourg'u ağırladı.
LİLLE ÜÇÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİ
Ev sahibi ekip, 43. dakikada Victor Osimhen ve 64. dakikada Loic Remy'nin attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Lille, aldığı bu galibiyetle puanını 13'e çıkartarak ligde üçüncü sıraya yükselirken, 6 puanlı Strasbourg 17. sırada kaldı.
ZEKİ 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Zeki Çelik mücadelede 90 dakika, Yusuf Yazıcı ise 81 dakika forma giydi.