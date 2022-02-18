Lille - Metz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lille - Metz maçı şifresiz mi?
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Lig 1'de hedefine ulaşmak isteyen Lille - Metz bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Lille - Metz maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor
Lig 1'de heyecanla beklenen müsabakada Lille - Metz karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Lille - Metz maçı şifresiz mi? Lille - Metz maçı hakemi kim? Lille - Metz maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Lille - Metz Lig 1 maçı, 18.02.2021 Cuma bugün saat 23.00'te başlayacak.
Lille - Metz Süper Ligi maçı beiNSport'tan yayınlanacak.
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