Lille - Metz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lille - Metz maçı şifresiz mi?

Lig 1'de heyecanla beklenen müsabakada Lille - Metz karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Lille - Metz maçı şifresiz mi? Lille - Metz maçı hakemi kim? Lille - Metz maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

LİLLE - METZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lille - Metz Lig 1 maçı, 18.02.2021 Cuma bugün saat 23.00'te başlayacak.

LİLLE - METZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille - Metz Süper Ligi maçı beiNSport'tan yayınlanacak.

LİLLE - METZ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

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