Lille'in Yusuf Yazıcı aşkı bitmiyor! İşte son teklif...
Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı için Lille'den yeni teklif geldi. Fransız ekip 16 milyon euro, sonraki satıştan %10 pay ve satış listesine konulan Edgar Le'yi teklif etti. Bordo mavili ekip kabul etmeyip yeni bir teklif götürdü.
Trabzonspor'da transferi büyük merak konusu haline gelen Yusuf Yazıcı transferiyle ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Lille kulübü yetkilileriyle İstanbul'da görüşen Trabzonsporlu kurmaylar ve Lille yöneticileri arasında ciddi bir pazarlık yaşandı.
Lille Yusuf Yazıcı için teklifini 16 milyon euroya çıkarıp 6 milyon euro satış bedeli koyduğu stoper oyuncususu Edgar Le ve sonraki satıştan %10 pay teklif etti.
YİNE DEĞERLENDİRİLECEK
Lille'in teklifini yine düşük bulan Bordo-Mavililer, 18 Milyon+ Edgar ve sonraki satıştan %20 pay istedi.
61 Saat'in haberine göre; taraflar uzlaşma sağlayamazken, Lille kulübü yetkilileri teklifi değerlendirmek üzere ayrıldı. İki kulübün başkanın da masadaki teklifi değerlendireceği ve taleplere göre son şeklini vereceği gelen bilgiler arasında bulunuyor.
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ELİF ELMAS 16 MİLYON YURO EDİYORSA YUSUF ENAZ İKİ KATI EDERCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ELİF ELMAS 16 MİYON YURO YAPIYORSA YUSUF ENAZ İKİ KATI YAPMMASILAZIMCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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16 VERMISTE VERMEMIS HEPSI HIKAYECevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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YALAN HABER KIM BUNA 16 MILYON EVRO VERIRCevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
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değerini buldunmu vereceksinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Trabzon başkanı ne yazık ki çok kaprisli bir şahıs. Kendisini Real Madrid ya da Juventus başkanı mı zannediyor? Külübün mali tablosu ortada.Cevap Yaz 7 15 Yayından Kaldır
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SANKİ LUKA MODRİC İ SATIYOR BU NE KAPRİSCevap Yaz 6 11 Yayından Kaldır
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ne zannettin3 2 Yayından Kaldır
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yakısır daha ıyı takımları hakkedıyo benceCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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TRABZON''A HER ŞEY YAKIŞIR.Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır