Burak Yılmaz'ın attığı gol Lille'e yetmedi! 'Kral', Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti - Haberler Spor
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Burak Yılmaz'ın attığı gol Lille'e yetmedi! "Kral", Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti

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Şampiyonlar Ligi'nde Lille, deplasmanda Salzburg'a 2-1 yenildi. Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, takımının golünü atarken Devler Ligi'nde fileleri sarsan en yaşlı Türk futbolcu unvanının sahibi oldu.

Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada Lille'in tek golünü atan Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

YUSUF VE ZEKİ MAÇTA SÜRE ALMADI

Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Salzburg'a galibiyeti getiren golleri, 35. ve 53. dakikalarda penaltıdan Adeyemi kaydetti. Lille'in tek golünü ise milli oyuncumuz Burak Yılmaz 62. dakikada kaydetti. Burak Yılmaz attığı golle, Şampiyonlar Ligi tarihinde gol atan en yaşlı Türk futbolcu oldu (36 yıl, 76 gün). Lille'de Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalırken, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ise yedek kulübesinde yer aldı ve süre bulamadı.

Burak Yılmaz'ın attığı gol Lille'e yetmedi!
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Haber: Burak Yılmaz'ın attığı gol Lille'e yetmedi! 'Kral', Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti - Haberler Spor
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