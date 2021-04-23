Ligin en az gol atan takımı Kayserispor

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, ligde oynadığı 34 karşılaşmada rakip filelere attığı 26 gol ile en az gol sevinci yaşayan takım oldu.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, ligde oynadığı 34 karşılaşmada rakip filelere attığı 26 gol ile en az gol sevinci yaşayan takım oldu.

Süper Lig'de 36. hafta karşılaşmaları oynanırken 34 kez sahaya çıkan Hes Kablo Kayserispor, rakip filelere bıraktığı 26 gol ile 21 takım içinde en az gol atan takım oldu. 34 maçta 8 galibiyet 11 beraberlik ve 15 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar topladığı 35 puanla düşme hattının hemen üzerinde 17. sırada bulunuyor. Kayserispor, geçtiğimiz sezon 34 maçta 40 kez gol sevinci yaşamıştı.

Kayserispor'un 29. haftada Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 3-1 yendiği maç, şuana kadar en fazla gol attığı karşılaşma oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı