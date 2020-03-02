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Lig Kupası Üst Üste Üçüncü Kez Manchester City'nin!

2019-20 sezonu EFL Lig Kupası Finali'nde Aston Villa ile Manchester City karşılaştı. Önceki iki senede bu kupayı kaldıran City, ilk yarıda Agüero ve Rodri'yle arda arda bulduğu gollerle erken 2-0 öne geçti. İlk yarının sonlarına doğru Villa'nın forveti Samatta farkı bire indirdi, ancak taraflardan başka gol sesi çıkmayınca City kupayı üçüncü sene üste üste müzesine götürdü.

02.03.2020 10:21 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:21

2019-20 sezonu EFL Lig Kupası Finali'nde ile karşılaştı. Önceki iki senede bu kupayı kaldıran City, ilk yarıda Agüero ve Rodri'yle arda arda bulduğu gollerle erken 2-0 öne geçti. İlk yarının sonlarına doğru Villa'nın forveti Samatta farkı bire indirdi, ancak taraflardan başka gol sesi çıkmayınca City kupayı üçüncü sene üste üste müzesine götürdü.

Kaynak: Dugout

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