Lig Kupası Üst Üste Üçüncü Kez Manchester City'nin!

02.03.2020 10:21 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:21

2019-20 sezonu EFL Lig Kupası Finali'nde Aston Villa ile Manchester City karşılaştı. Önceki iki senede bu kupayı kaldıran City, ilk yarıda Agüero ve Rodri'yle arda arda bulduğu gollerle erken 2-0 öne geçti. İlk yarının sonlarına doğru Villa'nın forveti Samatta farkı bire indirdi, ancak taraflardan başka gol sesi çıkmayınca City kupayı üçüncü sene üste üste müzesine götürdü.