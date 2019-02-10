Lifecell Alice Müzikali'nin İletişim Sponsoru Oldu

Lifecell, heyecanla beklenen Alice Müzikali'nin iletişim sponsoru oldu. Biletleri 1 saatte tükenen müzikal, 7 Şubat itibarıyla Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde perdelerini açtı. Birbirinden ünlü isimlerin sahne aldığı müzikal, 17 Haziran'a kadar devam edecek.

Yeni nesil dijital operatör markası Lifecell, sanatın gelişimine destek vererek son dönemlerin en çok konuşulan prodüksiyonlarından Alice Müzikali'nin iletişim sponsorluğunu üstlendi. Yapılan açıklamaya göre, Lifecell'in katkılarıyla perdelerini açan Alice, muhteşem sahne şovları, etkileyici görsel efektleri, benzersiz kostümleri, müzikleri ve birbirinden yetenekli oyuncu kadrosu ile aylar öncesinden adından söz ettirme başarısını gösterdi. Başrollerini Serenay Sarıkaya'nın yanı sıra Ezgi Mola, Enis Arıkan, Şükrü Özyıldız, İbrahim Selim ve Merve Dizdar'ın paylaştığı büyüleyici müzikal, 7 Şubat'tan itibaren Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde izleyicilerle buluşmaya başladı.

Çeyrek asırdır sanata ve sanatçıya destek

Türkiye'de sanatın ve sanatçının daima yanında olduklarını söyleyen Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, "Çeyrek asırdır, sanatın ve müziğin gelişimine destek olan Turkcell, 25'inci yılında da dijital markası Lifecell ile önemli bir işbirliğine imza atıyor. Daha ilk günden büyük bir coşkuya vesile olan ve biletleri aylar öncesinden tükenen Alice Müzikali, bir müzikalden çok daha fazlasını sunan, mükemmel bir gösteri oldu. Dünyadaki dev prodüksiyonlar arasında yer alacağına inandığımız Alice Müzikali'ne emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Böylesine güçlü organizasyonların daha da artması ve sanatın gelişmesi için destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Lifecell'in desteğiyle perdelerini açan Alice Müzikali, 17 Haziran'a kadar Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde sergilenmeye devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA