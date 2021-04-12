Liderliği perçinleyen Sergen Yalçın'ın öğrencileri, istatistikleri de altüst etti
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Liderliği perçinleyen Sergen Yalçın'ın öğrencileri, istatistikleri de altüst etti

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Soğuk Erzurum deplasmanında 4-2'lik galibiyet alan Siyah-Beyazlılar, birçok istatistikte ligdeki diğer takımları geride bıraktı. Kara Kartal, şampiyonluk yolundaki rakipleri de dahil her takımı sollamayı başardı. Beşiktaş, ligde en çok gol atan, en çok galibiyet alan ve en az yenilen takım olarak ligde ipi göğüslemeye doğru gidiyor.

3-0'lık Alanya galibiyetiyle rüzgarı yeniden arkasına alan Kara Kartal, Erzurum deplasmanında da kazanmayı bildi. Mücadelede skorun 2-2'ye geldiği anlarda oyunu tartışılan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Ghezzal'in golüyle oyundaki üstünlüğünü kabul ettirdi. Yılmaz Vural'ın takımı Erzurum'u 4-2'yle geçen Kara Kartal, birçok istatistik biriminde rakiplerine fark attı.

HER ALANDA LİDER

Beşiktaş'ın önde olduğu o istatistikler şöyle: En çok gol atan, en çok galibiyet alan, en az yenilen, en fazla oyuncusu gol atan, altı pastan en çok gol atan, ceza sahası dışından en çok gol atan, açık oyunda en çok gol atan, kontradan en çok gol atan, kafayla en çok gol atan takım. Siyah-Beyazlılar'ın haftaya ise Hikmet Karaman'la çıkış yakalayan Ankaragücü mücadelesi var.

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Haber Yorumları (1)
HÜSEYİN DAĞDEVİREN: Sezon sonu inşallah şampiyon olacağız. Gümbür gümbür geliyoruz.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 12:18:07. #1.15#
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