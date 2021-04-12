Liderliği perçinleyen Sergen Yalçın'ın öğrencileri, istatistikleri de altüst etti

Soğuk Erzurum deplasmanında 4-2'lik galibiyet alan Siyah-Beyazlılar, birçok istatistikte ligdeki diğer takımları geride bıraktı. Kara Kartal, şampiyonluk yolundaki rakipleri de dahil her takımı sollamayı başardı. Beşiktaş, ligde en çok gol atan, en çok galibiyet alan ve en az yenilen takım olarak ligde ipi göğüslemeye doğru gidiyor.