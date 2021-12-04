Lider Trabzonspor'un Adana Demirspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Fırtına'nın rekor maçı

36 puanla ligin lideri olan Trabzonspor, Adana Demirspor'a karşı sınav verecek. En yakın takipçisine 10 puan fark atan Fırtına'nın ilk 11'inde sürpriz yok.

DÜDÜK AYDINUS'TA

Karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus, çok uzun bir süre sonra bir Trabzonspor maçında görev yapacak. Mücadele 16.00'da başlayacak.

REKOR AŞKINA

Bordo-Mavililer, Adana Demirspor karşısında kaybetmemesi halinde 27 maç ile 1995-96 sezonun ardından en uzun yenilmezlik rekoru kıracak.

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Vitor Hugo, Denswil, Siopis, Berat, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

Adana Demirspor: Muriç, Rassoul, Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Yunus, Bjarnason, Akintola, Balotelli

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