Lider Sivasspor karın tadını doyasıya çıkardı
Dün gece başlayan ve sabaha karşı daha da şiddetlenen karın ardından Sivas beyaza büründü. Sivasspor kulüp tesislerinde ise antrenman sahalarında 50 santimetreyi bulan kar birikintisinde futbolcular karın tadını doyasıya çıkardı.
Sivasspor bugün yaptığı antrenmanın ardından yarın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlarken, kırmızı-beyazlı ekip idmanın ardından karın tadını çıkararak kar topu oynadı.
Karın üzerinde çeşitli hareketler yapan sporcular bol bol fotoğraf çektirdi ve kar topu savaşı yaptılar. Kırmızı-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflar ise taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.
Haber Videosu: Lider Sivasspor karın tadını doyasıya çıkardı
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aman üşütüp de hasta olmayın sivasspor ve taraftarı için güçlü olmanız gereken zamandasınız. . . şampiyon sivasspor olsunCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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çakma beşiktaşlı seniiiYayından Kaldır
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İnşallah sivas şampiyon olur. Türkiye''de futbol deyince akla 3 büyükler denmesi kadar saçma bi durum olamaz. İnşallah katekülliye getirip sivasıda başakşehir gibi harcamazlarCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır