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Lider Sivasspor karın tadını doyasıya çıkardı

Dün gece başlayan ve sabaha karşı daha da şiddetlenen karın ardından Sivas beyaza büründü. Sivasspor kulüp tesislerinde ise antrenman sahalarında 50 santimetreyi bulan kar birikintisinde futbolcular karın tadını doyasıya çıkardı.

12.02.2020 18:10 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:16
Lider Sivasspor karın tadını doyasıya çıkardı

Sivasspor bugün yaptığı antrenmanın ardından yarın Ziraat çeyrek final rövanş maçında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlarken, kırmızı-beyazlı ekip idmanın ardından karın tadını çıkararak kar topu oynadı.

Karın üzerinde çeşitli hareketler yapan sporcular bol bol fotoğraf çektirdi ve kar topu savaşı yaptılar. Kırmızı-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflar ise taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Lider Sivasspor karın tadını doyasıya çıkardı
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HABER YORUMLARI (3)

  • BEŞİKTAŞLIYIM AMA ŞAMPİYON SİVAS OLSUN:
    aman üşütüp de hasta olmayın sivasspor ve taraftarı için güçlü olmanız gereken zamandasınız. . . şampiyon sivasspor olsun
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  • MİLLİ ADAM:
    İnşallah sivas şampiyon olur. Türkiye''de futbol deyince akla 3 büyükler denmesi kadar saçma bi durum olamaz. İnşallah katekülliye getirip sivasıda başakşehir gibi harcamazlar
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