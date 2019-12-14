Libya ile askeri anlaşma Meclis'e geldi

14.12.2019 20:39 | Son Güncelleme: 14.12.2019 20:39

Türkiye ile Libya'nın 27 Kasım'da imzaladığı "Deniz Yetki" ile "Askeri işbirliği" mutabakatlarından ilki geçtiğimiz günlerde TBMM'de kabul edilirken diğer mutabakat metni de dün TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu. Mutabakat metni Dışişleri Komisyonu'nda görüşülmesinin ardından TBMM Genel Kurulu'na gelecek.

ANLAŞMALAR YAPILDI

Mutabakat muhtırası ile iki ülke arasında güvenlik, askeri eğitim, savunma sanayi, terörizmle mücadele, askeri planlama, tecrübe aktarımı ve talep olması halinde güvenlik ve savunma işbirliği ofisi kurulması alanlarında anlaşmalar yapıldı. Anlaşmaya göre taraflar kendileri açısından gizli bilgilerin korunması için özel önlemler de alacak. Anlaşmaya göre iki ülke karşılıklı askeri hibelerde bulunabilecek ve askeri teçhizat kullanımına destek verecek.

Mutabakat metninde işbirliği alanları özetle şöyle sıralandı:

Güvenlik ve askeri eğitim

Ortak tatbikatlara katılım

Terörizm ve yasa dışı göç ile mücadele

İstihbarat değişimi ve operasyonel işbirliği

Lojistik iş birliği, hibe ve lojistik sistemler

Askeri tıp hizmetleri

Barışı koruma, insani yardım ve deniz haydutluğu ile mücadele operasyonları

Haritacılık

Talep halinde müşterek "Savunma ve Güvenlik İş Birliği Ofisi" kurulması

Tarafın davetiyle tarafların sınırları içerisinde silahlı kuvvetler bünyesinde bulunan Kara-Deniz-Hava Kuvvetleri'nin faaliyet alanlarına yönelik müşterek olarak askeri planlama, tecrübe aktarımı, silah sistemi ve teçhizatının kullanımına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi

Askeri hukuk konusunda bilgi değişimi

ERDOĞAN, "İSTERLERSE ASKER GÖNDERİRİZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Libya bizden böyle bir talepte bulunursa biz Libya'ya da aynı şekilde elemanlarımızı yeteri derecede neyse gönderebiliriz. Bunlar bizimle böyle bir güvenlik anlaşmasını imzaladıktan sonra bir engel söz konusu değildir" demişti.