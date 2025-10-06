Haberler

Leroy Sane'ye kim küfür etti?

Leroy Sane'ye kim küfür etti?
Galatasaray'ın sezon başında Bayern Münih'ten bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı yıldız isim Leroy Sane, milli ara için gittiği Almanya'da beklenmedik bir olayla karşı karşıya kaldı. Peki, Leroy Sane'ye kim küfür etti?

Alman futbolcu, eski takımı Bayern Münih'in düzenlediği bir organizasyona katıldı. Ancak etkinlik sırasında bazı taraftarların ağır sözlerine maruz kaldı. Yaşanan bu olayın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sane, "Hem bana hem de Galatasaray'a hakaret ettiler. Buna sessiz kalmam mümkün değildi, tepkimi göstermek zorundaydım." ifadelerini kullandı.

LEROY SANE'YE KİM HAKARET ETTİ?

Galatasaray'ın yıldız ismi Leroy Sane, eski takımı Bayern Münih'in düzenlediği bir etkinlikte tatsız bir olay yaşadı. Almanya'da düzenlenen organizasyona katılan Sane, bazı eski taraftarlarının sert tepkileriyle karşılaştı.

OKTOBERFEST'TE GERGİN ANLAR

Sezon başında Bayern Münih'ten bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan 29 yaşındaki Alman futbolcu, milli arada ülkesi Almanya'ya gitti. Burada eski kulübünün geleneksel Oktoberfest etkinliğine katılan Sane, bazı Bayern taraftarlarıyla sözlü bir tartışmaya girdi. İddiaya göre, taraftarlar hem Sane'ye hem de Galatasaray'a yönelik ağır hakaretlerde bulundu.

"GALATASARAY'A KÜFRETTİLER, TEPKİSİZ KALAMADIM"

Yaşanan olayın ardından Alman basınına konuşan başarılı futbolcu, duruma sessiz kalmadığını belirterek, "Hem bana hem de Galatasaray'a küfrettiler. Bu davranışı kabul etmem mümkün değildi. Tepkisiz kalamadım ve karşılık verdim." ifadelerini kullandı.

HAKARETİ YAPAN KİŞİ BELİRSİZ

Olay sonrası başlatılan incelemelere rağmen, Leroy Sane'ye hakaret eden kişinin kimliği henüz ortaya çıkmadı. Alman yetkililerin ve kulüp yetkililerinin konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.

Osman DEMİR
