Galatasaray'da Leroy Sane ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda henüz beklentileri karşılayamayan 29 yaşındaki Alman yıldız için Ocak ayında transfer kararı alınabilir. Leroy Sane Arabistan'a mı gidecek?

LEROY SANE ARABİSTAN'A MI GİDECEK?

Gazeteci Zeki Uzundurukan, Leroy Sane gelişmesini aktardı.

Uzundurukan'ın açıklamaları şu şekilde: "Leroy Sane'nin Ocak ayına kadarki performansı kaderini belirleyecek. Hayal kırıklığı yaratmaya devam ederse Galatasaray, Suudi Arabistan'dan gelecek teklifleri değerlendirecek."

"Menajerler, Sane'den kar elde edilerek satılabileceğini söylüyormuş. Galatasaray satmayı düşünürsebonservis elde edilerek satılabilir. Şu an için vazgeçilmez bir oyuncu değil." ifadelerini kullandı.