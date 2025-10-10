Haberler

Leroy Sane Arabistan'a mı gidecek?

Leroy Sane Arabistan'a mı gidecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'da Leroy Sane ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı takımda henüz beklentileri karşılayamayan 29 yaşındaki Alman yıldız için Ocak ayında bir transfer kararı alınabilir. Takımın bu konudaki kararı merakla bekleniyor. Peki, Leroy Sane Arabistan'a mı gidecek?

Galatasaray'da Leroy Sane ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda henüz beklentileri karşılayamayan 29 yaşındaki Alman yıldız için Ocak ayında transfer kararı alınabilir. Leroy Sane Arabistan'a mı gidecek?

LEROY SANE ARABİSTAN'A MI GİDECEK?

Gazeteci Zeki Uzundurukan, Leroy Sane gelişmesini aktardı.

Uzundurukan'ın açıklamaları şu şekilde: "Leroy Sane'nin Ocak ayına kadarki performansı kaderini belirleyecek. Hayal kırıklığı yaratmaya devam ederse Galatasaray, Suudi Arabistan'dan gelecek teklifleri değerlendirecek."

"Menajerler, Sane'den kar elde edilerek satılabileceğini söylüyormuş. Galatasaray satmayı düşünürsebonservis elde edilerek satılabilir. Şu an için vazgeçilmez bir oyuncu değil." ifadelerini kullandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Yapılan itiraz kabul edildi, Bayrampaşa'da başkanvekilliği seçimi yeniden yapılacak

CHP adayının kazandığı ilçede seçimler yeniden yapılacak
Atlantik'te yakalanan en büyük beyaz köpekbalığı bilim dünyasını şaşırttı

Atlantik'te yakalanan en büyük beyaz köpekbalığı bilim dünyasını şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuğba Özay'dan disiplin dersi: Sabahın ilk ışıklarında antrenman

Survivor hazırlığı mı? Ünlü isimden deniz kenarında güç gösterisi
Atlantik'te yakalanan en büyük beyaz köpekbalığı bilim dünyasını şaşırttı

Atlantik'te yakalanan en büyük beyaz köpekbalığı bilim dünyasını şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.