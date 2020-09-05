Aaron Lennon, Kayserispor'dan 5.2 milyon TL maaş alacak
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Aaron Lennon, Kayserispor'dan 5.2 milyon TL maaş alacak

Hes Kablo Kayserispor'un transfer ettiği dünyaca ünlü futbolcu Aaron Lennon'ın alacağı maaş netleşti. Kayseri temsilcisi, İngiliz futbolcuya 600 bin euro, yaklaşık 5.2 milyon TL, maaş ödeyecek.

Aaron Lennon, Kayserispor'dan 5.2 milyon TL maaş alacak
05.09.2020 16:12 | Son Güncelleme: 05.09.2020 17:42

Hes Kablo Kayserispor'un kadrosuna dahil ettiği İngiliz futbolcu Aaron Lennon'un anlaşma şartları belli oldu. Bugün resmi sözleşmeyi imzalayan İngiliz futbolcu Kayseri temsilcisinden 600 bin euro, yaklaşık 5.2 milyon TL, maaş alacak.

SÖZLEŞME 1+1 YILLIK

Kayserispor'un 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı kanat futbolcusuna ekstra prim ödemesi de gerçekleştirilecek.

MENAJER ÜCRETİ AÇIKLANMADI

Futbolcunun menajerine ne kadar ödeme yapılacağı ise açıklanmadı.

SON OLARAK BURNLEY'DE OYNADI

Kariyerine Leeds United'da başlayan Lennon, 2005 yılında gittiği Tottenham Hotspur'da 266 maçta 26 gol kaydetti. 33 yaşındaki kanat oyuncusu, daha sonrasında Everton ve Burnley'de oynadı. Lennon, İngiltere Milli Takımı'nın formasını da 21 kez terletti.

Kaynak: İHA

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