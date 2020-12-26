Lennon ilk kez kırmızı gördü
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Lennon ilk kez kırmızı gördü

26.12.2020 16:43 | Son Güncelleme: 26.12.2020 16:47
Lennon ilk kez kırmızı gördü

Hes Kablo Kayserispor'un İngiliz futbolcusu Aaron Justin Lennon ilk kez kırmızı kart gördü.

Hes Kablo Kayserispor'un İngiliz futbolcusu Aaron Justin Lennon ilk kez kırmızı kart gördü.

Hes Kablo Kayserispor'a sezon başında İngiltere'den transfer edilen İngiliz futbolcu Aaron Justin Lennon, futbolculuk hayatında ilk kez kırmızı kart gördü.

2003 tarihinden bu yana İngiltere Premier Lig'de forma giyen, 15 kez İngiltere Milli takımında oynayan Aaron Justin Lennon, Türkiye'de kırmızı kart gördü. Sezon başından bu yana sarı kırmızılı takım ile 11 maça çıkan başarılı futbolcu, Konyaspor ile oynanan müsabakada hakem Ali Palabıyık tarafından kırmızı kart ile cezalandırıldı.

Leeds United, Tottenham, Everton, Burnley ve Kayserispor dahil olmak üzere 22 kez sarı kart gören 33 yaşındaki futbolcu, kırmızı kart ile Türkiye'de tanıştı.

Haksız bir kırmızı kart gördüğünü savunan Kayserispor'un İngiliz futbolcusu Aaron Lennon, "Kariyerimde ilk kez kırmızı kart gördüm. Söylemek istediğimi söylemeyeceğim. Çünkü muhtemelen daha çok ceza alırım. Ama bu kırmızı kart beni çok üzdü" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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