Leicester City ve West Ham, Hakan Çalhanoğlu'na Kancayı Taktı

İtalya Serie A'da Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Premier Lig takımlarından Leicester City ve West Ham'ın milli futbolcu ile ilgilendiği ve sezon sonunda Milan'a 30 milyon euro teklif götürmeye hazırlandıkları belirtildi.

ALMANYA'DAN GELEN TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ

Devre arası transfer döneminde de Bundesliga takımlarından Red Bull Leipzig, Çalhanoğlu'nu transfer etmek istemiş ama Milan, Almanya'dan gelen teklifi kabul etmemişti. Bu sezon Milan ile 41 maça çıkan 25 yaşındaki Türk futbolcu, 2 gol ve 13 asist kaydetti.

(Sporx)