Leicester City ve West Ham, Hakan Çalhanoğlu'na Kancayı Taktı
Milan forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'na İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City ve West Ham talip oldu.
İtalya Serie A'da Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Premier Lig takımlarından Leicester City ve West Ham'ın milli futbolcu ile ilgilendiği ve sezon sonunda Milan'a 30 milyon euro teklif götürmeye hazırlandıkları belirtildi.
ALMANYA'DAN GELEN TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ
Devre arası transfer döneminde de Bundesliga takımlarından Red Bull Leipzig, Çalhanoğlu'nu transfer etmek istemiş ama Milan, Almanya'dan gelen teklifi kabul etmemişti. Bu sezon Milan ile 41 maça çıkan 25 yaşındaki Türk futbolcu, 2 gol ve 13 asist kaydetti.
(Sporx)
YORUMLAR (1)
-
Çok teknik oyuncusun be HakanımCevap Yaz 1 Yayından Kaldır