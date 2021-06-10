Leicester City ve Newcastle United, Ozan Kabak transferi için harekete geçti
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Leicester City ve Newcastle United, Ozan Kabak transferi için harekete geçti

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Geçen sezonunun ikinci yarısını Liverpool'da kiralık geçiren Ozan Kabak'a Premier Lig'den 2 talip çıktı. Bonservisi Schalke'de bulunan milli futbolcumuza Leicester City ile Newcastle United teklif yapmaya hazırlanıyor.

Liverpool'un satın alma opsiyonunu kullanmadığı Ozan Kabak'a Premier Lig'den talipler çıktı. 21 yaşındaki futbolcuyu, Leicester City ve Newcastle United transfer listesine aldı.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

İngiliz basınından Caughtoffside.com'un Alman medyasından Sport 1'e dayandırdığı habere göre hem Leicester City hem de Newcastle United, 21 yaşındaki yıldız futbolcuyla ilgileniyor. Haberde Schalke'nin şu ana kadar Kabak için yaptığı tüm teklifleri reddettiğini ve ülkesi için Euro 2020'deki performansının piyasa değerinde artış göreceğini umduğunu iddia ediliyor. Piyasa değeri 25 milyon euro olan Ozan Kabak'ın EURO 2020'da Türkiye ile başarılı bir performans sergilemesi durumunda değerinin artacağı konuşuluyor.

Leicester City ve Newcastle United, Ozan Kabak transferi için harekete geçti
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