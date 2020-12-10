Lech Poznan - Rangers Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 6. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bugün yapılacak maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki Lech Poznan - Rangers Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Lech Poznan - Rangers maçıdır. Peki Lech Poznan - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

LECH POZNAN - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Lech Poznan - Rangers maçı 10 Aralık 2020 Perşembe günü (bu akşam) saat 20:55 'de başlayacaktır.

LECH POZNAN - RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Lech Poznan - Rangers maçını Bein Sports beIN Connect Web kanalından izleyebilirsiniz.

LECH POZNAN - RANGERS MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Poznan Şehir Stadyumu, Poznan'da oynanacak.