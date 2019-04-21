Larin FIFA'ya Gitti, Amerika Türkiye'ye Oyuncu Transferini Yasakladı!
Cyle Larin'in bonservisi konusunda eski kulübü Orlando City ile davalık olan Beşiktaş'ta, Kanadalı forvet de kendi alacakları için FIFA'ya gidince, MLS yönetimi ABD'den Türkiye'ye oyuncu transferini yasakladı.
Geçen sezonun devre arasında Atiba'nın referansıyla transfer edilen Cyle Larin, Beşiktaş'ın başına dert açtı. 2018'in Ocak ayında bonservis bedeli ödenmeden MLS ekibi Orlando City'den kadroya katılan Larin'in, sonrasında kulübüyle 2 yıl daha kontratı olduğu öne sürülünce, Siyah-Beyazlılar 1 milyon 850 bin Euro ödemeyi kabul etmişti.
BEŞİKTAŞ'I FIFA'YA ŞİKAYET ETTİ
Ancak Orlando City bu rakamdan daha fazlasını istedi ve taraflar davalık oldu. Bu sezon ligde sadece 1 golü olan Larin de kendi alacakları için Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti. Gelişmeleri yakından takip eden Major League Soccer (MLS) yönetimi ise flaş bir karar aldı. Basketboldaki NBA sisteminin benzeri şekilde ABD'de futbol haklarını elinde bulunduran MLS, dava süreci bitene kadar Türkiye'ye oyuncu gönderilmesini yasakladı.
DAVA SONUÇLANINCA YASAK SONA ERECEK
Larin'in bonservisi konusunda kulüpler arasındaki dava sonuçlanana kadar yasak devam edecek. Yani hiçbir kulübümüz, MLS'ten transfer yapamayacak.
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Efendi, olağanüstü klüp Beşiktaş. Süpermen başkan Fikret Orman. Eşittir. Hak yemenin bini bin para.Cevap Yaz 2 1 Yayından KaldırEZİK-KARGA: seba haric digerleri mafya bozuntusuYayından Kaldır
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Larika geldi,gördük zaten bi daha mls den kmse topçu almaz, bunun yerine gitsin büyük takımlar Baltık ligleri bedava sayılacak fiyatlara futbolcu kaynıyor,ordan alsınlar!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Zaten Abd den topcu almıyorduk bizdeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır