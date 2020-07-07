HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kuymak pakete girdi

Kuymak pakete girdi Karadeniz yöresinde mısır unu, tereyağı ve kolot peyniri ile hazırlanan 'Kuymak' artık dondurulmuş gıdalar arasındaki yerini aldı Trabzonlu girişimci işadamı Murat Onur 5 yıl emek vererek sıra dışı bir uygulamayla Karadeniz'in meşhur yemeği kuymağı dondurulmuş halde...

07.07.2020 14:04 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:15

Kuymak pakete girdi

Karadeniz yöresinde mısır unu, tereyağı ve kolot peyniri ile hazırlanan 'Kuymak' artık dondurulmuş gıdalar arasındaki yerini aldı

Trabzonlu girişimci işadamı Murat Onur 5 yıl emek vererek sıra dışı bir uygulamayla Karadeniz'in meşhur yemeği kuymağı dondurulmuş halde paketlemeyi başardı

TRABZON - Trabzon'da girişimci işadamı Murat Onur, 5 yıl emek vererek geliştirdiği yöntemle Karadeniz yöresinin meşhur yemeği Kuymağı dondurulmuş halde paketlemeyi başardı. Hazır vaziyette bir dakikada pişirilerek servis edilebilen kuymağı tüketmek artık daha zahmetsiz hale geldi.

"Beş yıllık bir emeğin ardından böyle bir ürünü çıkardık"

Hiçbir katkı maddesi kullanmadan yöreye has malzeme kullanarak beş yıllık bir çalışmadan sonra böyle bir ürünü yaptıklarını belirten Efsane Lezzetler Pazarlama ve Gıda Sanayi Şirketi Genel Müdürü Murat Onur, "Trabzon'da dünyada bir ilki yaptık. Dondurulmuş kuymak ürettik. Beş yıllık Arge çalışmasından sonra böyle bir ürün çıkardık. Üründe hiçbir katkı kimyasal madde kullanmadık. Tamamen bu yöreye ait mısır unu, tereyağı, peynir çeşitlerinin yanı sıra içindeki su bile yöremizden çıkan doğal kaynaklardan temin edilerek çok özel bir ambalajda yanmayan mikrodalgaya girebilen bir ambalajla bir kuymak ürettik. Tamamen steril bir ortamda. Ürünü eksi 40 derede şokluyoruz. Ürün 1 yıl eksi 18 derecede soğuk hava depolarında saklanabiliyor. Ürünü 220 derecelik mikro dalgada 1 dakika, önceden ısıtılmış fırında ve tavada dört dakika ısıtmak yeterli" diye konuştu.

"Yurdun farklı yerlerindeki insanların fikrini aldık"

Ürünü hazırlarken Türkiye'nin farklı yörelerindeki insanların fikirlerini aldıklarını ifade eden Onur, "Amacımız unutulan lezzetleri tekrar Trabzon'a hatırlatmaktı. Kuymak yapmak çok zor bir iş. Özellikle şehir dışındaki gurbetçi vatandaşlarımız böyle ürünleri tedarik etmeleri zor. Pişme süresi 15 dakika. Zaman herkes için çok önemli. Onun için biz böyle bir ürün bulduk. Bin 500 kişide ürünün demolarını yaptık. Bir 500 kişinin fikirlerini aldık. Antalyalı, Urfalı, Trabzonlu. En son yakaladığımız lezzet bu oldu. Çok memnunuz ürüne karşı çok ciddi talepler var. İnşallah ülkemize hayırlı uğurlu olur" şeklinde konuştu.

"Dünyada tekiz"

İçindeki malzemelerin büyük bir özenle hazırladığını ve 5 çeşit farklı peynir kullandıklarını kaydeden Onur, dünyada tek olduklarını belirterek "Sırrımız işimizi çok sevmemiz. İçinde 5 çeşit peynirimiz var. Her şey çok özenle seçildi. Suyundan, tereyağından, mısır ununa kadar her şey çok ince ayrıntılarıyla düşünüldü. Böyle bir ürünümüz oldu. Dünyada tekiz. İsveçliler'in City's fan diye bir ürünü var ancak onlar bile dondurmayı başaramadılar. Biz şükürler olsun 5 yılın sonunda böyle bir ürün elde edebildik. Bizim markamız 'Guymak'. İçinde glüten yok sağlık açısından besin değerleri çok yüksek. 65 yaş üstü olsun 18 yaş üstü olsun, hepsiyle ayrı anket yaptık bu anketin sonunda bu lezzeti yakaladık. Ürünümüze yağlı sevenler tereyağı ilave etmeleri gerekiyor başka hiçbir şey katmalarına gerek yok. Tavaya koyuyorlar kahvaltı sofrasını hazırlarken ürünümüz kendi kendine pişiyor" dedi.

İhracata yönelik hedeflerinin bulunduğunu ifade eden Onur, "İhracata yönelik hedeflerimiz var. Tüm Türkiye pazarı ve Almanya'dan, Hollanda'dan hatta Azerbaycan'dan ürünle ilgilenen firmalar var. Ülkemizde marketlerde bu hafta muhtemelen raflarla yerini alacak" diye konuştu.

Kuymak pakete girdi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı Ekonomi
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor Ekonomi
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor
Kansas City Chiefs ile 503 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Patrick Mahomes, tarihin en çok kazanan sporcusu oldu Ekonomi
Kansas City Chiefs ile 503 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Patrick Mahomes, tarihin en çok kazanan sporcusu...
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi Ekonomi
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor Ekonomi
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi Ekonomi
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
Türkiye ile Çin ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için anlaşma imzalayacak
Türkiye ile Çin ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için anlaşma imzalayacak
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Son dakika: Çin'de öğrenci taşıyan otobüs su kanalına uçtu: 21 ölü, 15 yaralı
Son dakika: Çin'de öğrenci taşıyan otobüs su kanalına uçtu: 21 ölü, 15 yaralı
Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti
Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti
Son dakika: Artvin Dokumacılar köyünde yangın çıktı! Köy evleri alevlere teslim oldu
Son dakika: Artvin Dokumacılar köyünde yangın çıktı! Köy evleri alevlere teslim oldu
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine bir zam daha geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine bir zam daha geldi
Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun
Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! 300 hektara yakın bir alan kül oldu
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! 300 hektara yakın bir alan kül oldu
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz için teklif yaptı! Beşiktaş transfere sıcak bakıyor
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz için teklif yaptı! Beşiktaş transfere sıcak bakıyor
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak
Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Yılmaz Tunç Esra Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Hülya Avşar Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Ali Koç Tamer Tuna Fatih Terim Serdar Gürler Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Temmuz Beşiktaş Çanakkale
Şu an buradasınız: Kuymak pakete girdi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 14:34:25. #1.15#
title