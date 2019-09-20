Kuveyt Türk'e En İyi Varlık Yönetimi Ödülü

20.09.2019 09:28

Ödül, Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da bankaya takdim edildi. Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, "Müşteri odaklı yaklaşımımız, teknoloji, inovasyon ve dijital dönüşümle güçlendirdiğimiz çalışmalarımızla tüm müşteri gruplarımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle dikkat çeken Kuveyt Türk, bu yıl 9. kez düzenlenen Küresel İslami Finans Ödülleri'nde (GIFA-Global Islamic Finance Awards) ödüle layık görüldü. Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da gerçekleştirilen törende Kuveyt Türk'e, teknolojik çözümlerden faydalanarak yurt içi ve yurt dışı şubeleri ile muhabir bankalar vasıtasıyla müşterilerine kaliteli ve hızlı çözümler sunmasından dolayı "En İyi Varlık Yönetimi" ödülü takdim edildi. Kuveyt Türk adına ödülü Varlık Yönetimi Müdürü Kerim Barkın Yüksel aldı.

"Bu ödül, varlık yönetimi alanındaki stratejimizin başarısını gösteriyor"

GIFA ve ödüle layık görüldükleri varlık yönetimi alanındaki çalışmalarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, "GIFA, uluslararası arenada saygınlığı olan bir etkinlik. Dolayısıyla bu prestijli ödüle layık görüldüğümüz için onur ve mutluluk duyuyoruz. Bu ödül, özel bankacılık ve varlık yönetimi alanındaki stratejimizin ne denli doğru ve başarılı olduğunun önemli bir göstergesidir. Müşteri odaklı yaklaşımımız, teknoloji, inovasyon ve dijital dönüşümle güçlendirdiğimiz çalışmalarımızla tüm müşteri gruplarımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Ödülü, 6 kıtadaki müşterilerimizin memnuniyetinde büyük pay sahibi olan 6 bine yakın çalışanımız adına aldık. Bankamızı ödüle layık gören GIFA komitesine teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Altı kıtada özel bankacılık müşterisi

Yüksek gelir grubundaki müşterilerini Özel Bankacılık segmentinde konumlandıran ilk katılım bankası olan Kuveyt Türk, müşterilerine Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Grup Müdürlüğü bünyesinde hizmet veriyor. Özel Bankacılık müşterilerine nitelikli sukuk ihraçları, butik sukuk ihraçları, yatırım fonları ve kişiye özel yatırım fonları gibi çözümler sunan Kuveyt Türk, 2018 yılında nitelikli yatırımcılara yönelik 23 adet sukuk ihracı gerçekleştirdi. Kuveyt Türk iştiraki olan KT Portföy tarafından ise Özel Bankacılık müşterileri için TL sukuk fonu, ABD Doları sukuk fonu ve içerisinde hisse senedi bulundurabilen karma fonların yanı sıra günlük bazda getiri imkânı sağlayan kısa vadeli kira sertifikaları katılım fonunun aktif pazarlaması yapıldı. Kuveyt Türk ayrıca özellikle Körfez Bölgesi müşterilerinden gelen talep doğrultusunda çeşitli alanlarda hususi danışmanlık hizmeti de veriyor.

Kaynak: Bültenler