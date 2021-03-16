Kuş, esnafı dinleyip taleplerine çözümler üretiyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, periyodik olarak sürdürdüğü esnaf ve vatandaş ziyaretlerine, İmam Keskin Buğday Pazarı esnafıyla devam etti.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, periyodik olarak sürdürdüğü esnaf ve vatandaş ziyaretlerine, İmam Keskin Buğday Pazarı esnafıyla devam etti. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, beraberinde meclis üyeleri İsmail Özbek ve Mahmut Birinci ile birlikte İmam Keskin Buğday Pazarı Dernek Başkanı Kemal Uflaz ve buğday pazarı esnafını ziyaret etti. İmam Keskin Buğday Pazarı girişinde dernek başkanı ve esnaf tarafından karşılanan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, esnafın taleplerine kulak verdi. Kendisine iletilen taleplerin yerine getirilmesi için ilgililere talimat veren Başkan Kuş'un anlık çözümleri esnafın takdirini kazandı. Sık sık esnaf ve vatandaş ile bir araya gelip, talepleri birinci ağızdan dinlediklerini belirten Başkan Kuş," Esnafımızın taleplerini sahada dinlemek adına her zaman onlarla iç içe olacağız." dedi.

Buğday pazarı ziyaretiyle ilgili açıklama yapan kuş, " Milletin Efendilerini ziyaret ettik. Çiftçi Milletin efendisidir. Biz bu şiyar ile bakıyoruz. Bugün İmam Keskin Buğday Pazarı Dernek Başkanını ve esnafımızı Meclis Üyelerimiz ile birlikte ziyaret ettik. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini sıkıntılarını dinledik. Dernek Başkanımızın esnaf ile ilgili taleplerini dinleyip anında birim müdürlerimize talimat verdik ve sıkıntılarını çözüm noktasına kavuşturacağız. Ben Başkanımıza göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı şükranlarımı iletiyor, bütün esnafımıza ve çiftçi kardeşimize bol kazançlar diliyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Kuş'a teşekkür eden Dernek Başkanı Kemal Uflaz ise, "Güzide Eyyübiye'mizin değerli Eyyübiye Belediye Başkanı bugün bizleri bir kez daha ziyaret ettiler. Bu ziyaretleri bizleri fazlası ile memnun etti. Sorunlarımızı yerinde tespit edip anında çözüme kavuşturdu. Bize bu ilgisinden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı