Kurumsal İletişim Komisyonu Bursa’da toplandı

Doğal gaz dağıtım şirketlerinin oluşturduğu çatı kuruluş olan GAZBİR'in, doğal gaz sektöründe yürütülen iletişim faaliyetlerini bir çatı altında toplayarak değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla kurduğu Kurumsal İletişim Komisyonu, grubun ikinci toplantısını Bursagaz ev sahipliğinde yaptı.