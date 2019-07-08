KÜRESEL VERİ PANORAMASI

– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

Makine siparişleri Mayıs ayında, aylık yüzde 7.8 ve yıllık yüzde 3.7 düştü. Makine siparişleri Nisan ayında aylık yüzde 5.2 ve yıllık yüzde 2.5 düşmüştü.

Almanya

Sanayi üretimi Mayıs ayında, aylık yüzde artarken, yıllık yüzde 3.7 düştü. Sanayi üretimi Nisan ayında yüzde aylık yüzde 2.0 ve yıllık 2.3 düşmüştü.

Ticaret dengesi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 16.9 milyar euro fazladan, 18.7 milyon euro fazlaya yükseldi.

İhracat Mayıs ayında, Nisan ayındaki yüzde 3.4'lük düşüş sonrasında, yüzde 1.1 arttı.

İthalat Mayıs ayında, Nisan ayındaki yüzde 0.9'luk düşüş sonrasında, yüzde 0.5 düştü.

Kaynak: DHA

- İstanbul