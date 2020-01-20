: Küresel petrol piyasasında Hafter hareketliliği! Limanları kapatması fiyatları yükseltti

20.01.2020 17:32 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:38

Libya'nın doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in ülkedeki petrol ihracat limanlarını kapatması, küresel petrol piyasasına ağır darbe vurdu ve fiyatların yükselmesine yol açtı.

Beş petrol ihraç limanında mücbir sebep ilan eden Libya Ulusal PetrolKurumu, kesinti nedeniyle ülkede günlük yaklaşık 800 bin varil üretim kaybıolacağını duyurdu. Böylece Libya'da günlük ham petrol üretimi yaklaşık 1,2 milyonvarilden 400 bin varile düştü. Kurum, kesintinin ülkede günlük 55 milyon dolarkayba neden olacağını açıklamıştı.

Petrolü bir silah olarak kullandığı için uluslararası arenada serteleştiriler alan Hafter'in bölgedeki yıkıcı politikalarını sürdürmesinin,Libya'daki petrol üretim kesintisinin uzamasına yol açacağı, bu durumun daküresel piyasada petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini hızlandıracağıöngörülüyor.

Afrika'nın en büyük petrol rezervine sahip ve ekonomisi büyük ölçüdeenerji gelirlerine bağlı olan Libya'da, petrol havza ve sahalarının çoğununHafter kontrolünde olması halkın refah seviyesini olumsuz etkiliyor.

FİYATLARDA ARTIŞ VAR

Hafta sonu, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü hampetrolün varil fiyatı 64,85 dolardan 66 dolara çıkarak yüzde 1,7 arttı. ABD'ninBatı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 58,54 dolardan 59,66 dolaratırmanarak yüzde 1,9 yükseldi.

SAHALARIN ÇOĞU HAFTER'DE

AA muhabirinin çeşitli kaynaklardan derlediği bilgilere göre, ülkeninkuzey doğusunda bulunan Hariga Limanı'ndan günlük ortalama 110 bin varil,Zuveytine Limanı'ndan 100 bin varil, Ras Lanuf ve Sidra limanlarından isesırasıyla 220 bin ve 400 bin varil petrol ihraç ediliyordu.

Öte yandan ülkenin kuzeyinde yer alan Brega, Zaviye ve Mellitahlimanlarından ise az miktarda petrol ihracı gerçekleştiriliyordu.

Ülkenin en büyük petrol havzası olan Sirte'nin Emel sahasında isegünlük ortalama ham petrol üretimi 400 bin varilken, Zehra ve Zelten sahalarındasırasıyla 120 bin varil ve 30 bin varil üretim yapılıyordu.

Libya'nın batısında yer alan Marzuk petrol havzasındaki Şerare veEl-Fil sahalarında günlük ortalama ham petrol üretimi 300 biner varili, Vefasahasında ise 30 bin varili buluyor.

Ülkenin batısındaki Gadame petrol havzasında petrol üretimiyapılmazken, Libya'nın kuzey batısındaki tek açık deniz petrol sahası olanBovri'de ise günlük üretim 40 bin varili geçiyor.

Libya'nın 2010'da günlük 1,6 milyon varil olan petrol üretimi, "ArapBaharı" adı verilen sürecin ardından yaşanan istikrarsızlık nedeniyle giderekdüşmüştü.

Halife Hafter'e bağlı gruplar petrol kuyularının bulunduğu bölgeyiellerinde tutarken, bu kuyuların yönetimi merkezi Trablus'ta bulunan bağımsızLibya Ulusal Petrol Kurumu tarafından yürütülüyor.

Kaynak: AA

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