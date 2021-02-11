Kupada sakatlanan Paris Saint Germain'li Neymar, 1 ay forma giyemeyecek
Fransa Ligi takımlarından Paris Saint Germain'de dünyaca ünlü Brezilyalı golcü Neymar sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak. Yıldız futbolcu Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak Barcelona maçında oynayamayacak.
Fransız devi Paris Saint Germain'e yıldız futbolcusu Neymar'dan kötü haber geldi.
Paris Saint Germain'in Fransa Kupası'nda Caen'ı 1-0 yendiği maçta sakatlanan Neymar'ın yapılan kontrollerinden 1 ay forma giyemeyeceği ortaya çıktı.
DEV MAÇTA YOK
Neymar, PSG'nin 16 Şubat'ta Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında forma giyemeyecek. 10 Mart'taki rövanş karşısında Neymar'ın oynayıp oynayamayacağı daha sonra yapılacak kontrollerde belli olacak.