Kumluca'nın takımına moral yemeği

21.09.2019 10:59

Kumluca Belediyespor, 21 Eylül Cumartesi günü sahasında Konaklı Belediyespor'la ligin ilk maçına çıkacak.



Antalya Süper Amatör Lig'de mücadele eden Kumluca Belediyespor, maç öncesi moral yemeğinde bir araya geldi. Kumluca Belediyespor ligin ilk maçında Cumartesi Konaklı Belediyespor'la karşılaşacak. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Kumluca Belediyespor takımı onuruna moral yemeği verdi. Kumluca Belediyespor tesislerindeki yemeğe, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Başkan Yardımcıları Mehmet Toprak ve Selahattin Kelleci Kulüp Başkanı Ali Okur, belediye meclis üyeleri, futbolcular ve teknik heyet katıldı. Kumluca Belediyespor'a başarılar dileyen Başkan Köleoğlu, "Takımımız hazırlık maçlarında gayet başarılı sonuçlar aldı. Bu da gösteriyor ki futbolcularımız Kumluca'mızın yüzünü güldürecek, Kumluca'mızı en iyi şekilde tanıtacağına inancım sonsuz. Takımımızın Cumartesi günü yapacağı maçta yolu açık olsun. Allah yardımcınız olsun. Hep beraber yüreğimiz sizin için atacak ve sizin başaracağınıza inancım tam. Nasıl başlarsa, inşallah sonuna kadar aynı gider. Biz bir bütün olarak o tohumu yeşerttik. Şimdi filizlendi. Hep beraber önümüzdeki yıl sonuna kadar o meyveyi Kumluca halkına lezzetli bir şekilde yedireceğiz ki; kupayı da hep birlikte kaldıracağız. Bu vesile ile Kumluca Belediyespor'umuza ve Kumluca'mıza hayırlı olmasını diler, başarılarının devamını dilerim" dedi.



Kulüp Başkanı Ali Okur ise "Belediye Başkanımıza organizasyondan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğu ve bundan sonra vereceği destekten dolayı da çok teşekkür ediyorum. Kumluca'mızı mahcup etmeyeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Haydi Kumluca takımına sahip çık. Taraftarlarımızı Cumartesi günü karşılaşacağımız Konaklıspor maçına bekliyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA