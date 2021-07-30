Kulüplerden Sivasspor'a tebrik mesajları
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Kulüplerden Sivasspor'a tebrik mesajları

Kulüplerden Sivasspor'a tebrik mesajları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki 1-0'lık Petrocub galibiyetinin ardından Çaykur Rizespor, BB Erzurumspor ve Yeni Malatyaspor bir kutlama mesajı yayınladı.

DG Sivasspor'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki 1-0'lık Petrocub galibiyetinin ardından Çaykur Rizespor, BB Erzurumspor ve Yeni Malatyaspor bir kutlama mesajı yayınladı.

Süper Lig takımları, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön eleme turu rövanş maçında ağırladığı Petrocub'u 2-1 mağlup eden Sivasspor için kutlama mesajı yayımladı.

İlk olarak Çaykur Rizespor sosyal medya hesabından, "Tebrikler Sivasspor Kulübü. Çaykur Rizespor olarak, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Moldova ekibi FC Petrocub Hincesti'yi mağlup ederek bir üst tura çıkan Demir Grup Sivasspor'u tebrik ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Erzurumspor ise tebrik mesajında, "Tebrikler Sivasspor Kulübü" dedi.

Malatya temsilcisi Yeni Malatyaspor da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşıma, "Tebrikler Sivasspor Kulübü" notunu ekledi. - SİVAS

Kulüplerden Sivasspor'a tebrik mesajları
Kulüplerden Sivasspor'a tebrik mesajları
Kulüplerden Sivasspor'a tebrik mesajları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Konferans Ligi'nde Petrocub'u rövanşta da 1-0 yenen Sivasspor, 3. ön eleme turuna yükseldi
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Moldova temsilcisi Petrocub'u 1-0 yenen Sivasspor, 3. eleme turuna yükseldi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Moldova temsilcisi Petrocub'u 1-0 yenen Sivasspor, 3. eleme turuna yükseldi.
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