Kulüp Efsaneleri: Esteban Cambiasso

18.08.2019 13:14

Esteban Cambiasso, Inter'de yaptığı süre boyunca, 2009/ 10'da beş lig ve Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere 14 büyük kupa kazandı. 2004'ten 2014'e kadar olan Inter kariyerinde, Cambiasso orta sahadan gelen 51 golle 431 kez ortaya çıktı. Cambiasso, Inter taraftarları tarafından sevildi ve bir zamanlar Inter takımının kalbi olarak tanımlandı. Dugout'taki kariyerinden en iyi anlarını görün.