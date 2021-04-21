Kulüp başkanı koronavirüsten yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kulüp başkanı koronavirüsten yaşamını yitirdi

Kulüp başkanı koronavirüsten yaşamını yitirdi
Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ - Haberler | Spor

ANTALYA'da böbrek rahatsızlığı nedeniyle götürüldüğü hastanede koronavirüse yakalandığı belirlenen Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Ali Aksu (46), 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

ANTALYA'da böbrek rahatsızlığı nedeniyle götürüldüğü hastanede koronavirüse yakalandığı belirlenen Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Ali Aksu (46), 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor Kulübü'nün Başkanı Ali Aksu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle 11 Nisan günü Antalya'daki bir özel hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Ali Aksu'nun yapılan koronavirüs testi de pozitif çıktı. Bir süre sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilip yoğun bakım ünitesine alınan Ali Aksu, bugün saat 09.30 sıralarında yaşamını yitirdi. Ali Aksu'nun cenazesinin bugün Belek merkez mezarlığına defnedileceği öğrenildi.Daha önce 2018-2019 futbol sezonunda Serik Belediyespor kulüp başkanlığı yapan Ali Aksu, 31 Mart 2021 tarihinde yapılan olağan genel kurulda yeniden başkan seçildi. Turizmci iş insanı Ali Aksu, evli, 1 erkek, 3 kız babasıydı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

Fenomen Ares'i öldüren baba ve oğlu için müebbet hapis istendi
Fenomen Ares'i öldüren baba ve oğlu için müebbet hapis istendi
'Şantaj' 'yağma'ya dönüştü, istenen ceza 5 kez arttı
'Şantaj' 'yağma'ya dönüştü, istenen ceza 5 kez arttı
Kontrolden çıkan kamyonet, kaldırımdaki yayaya çarptı! Feci kaza anbean kamerada
Kontrolden çıkan kamyonet, kaldırımdaki yayaya çarptı! Feci kaza anbean kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Müjde Ar Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Gökhan Gönül Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kulüp başkanı koronavirüsten yaşamını yitirdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 13:33:58. #1.16#

title