Haberler

Nasrettin Hoca'nın memleketinde "Timur'un Filleri" sahnelendi

Nasrettin Hoca'nın memleketinde 'Timur'un Filleri' sahnelendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Yunus Emre Gençlik Merkezi, Sivrihisar'da Nasrettin Hoca'nın 'Timur'un Filleri' fıkrasını sahneledi. Miniklerin yoğun ilgi gösterdiği oyunla geleneksel mizah kültürünün yeni nesillere tanıtılması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Yunus Emre Gençlik Merkezi bu sefer çocuk tiyatrosu ile seyirci karşısına çıktı.

Nasrettin Hoca'nın memleketi Sivrihisar da, Sivrihisar Gençlik Merkezi'nde yapılan gösterimde minikler oyuna yoğun ilgi gösterdi. Nasrettin Hoca'nın 'Timur'un Filleri' isimli fıkrası Gençlik Lideri Erol Özer tarafından sahneye uyarlandı, Yunus Emre Gençlik Tiyatrosu ekibi tarafından sahnelendi. Gençlik Merkezi müdürü Nazmiye Tanışman, tiyatro oyununu geleneksel mizah kültüründe önemli bir yeri olan Nasrettin Hoca'nın yeni nesillere tanıtılması noktasında önemli bulduğunu belirterek benzer oyunlar için hazırlık yaptıklarını söyledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama

Zamanlama manidar! Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki gence mezar olmuştu: Otomobilin sürücüsü alkollü çıktı!

İki gence mezar olan otomobilin sürücüsü alkollü çıktı
Erzurum'da acı olay: Psikolojik tedavi gören şahıs derede can verdi

Psikolojik tedavi görüyordu; atladığı derede can verdi
Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü! 11 yıl önce de eniştesini öldürmüş

Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü
Türkiye'nin 59 yıllık dev şirketi iki kişiye satıldı! İşte değeri

Türkiye'nin 59 yıllık dev şirketi iki kişiye satıldı! İşte değeri
60 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti! İkinci konkordato başvurusu

60 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti
Kanada Başbakanı Carney, NATO Zirvesi için Türkiye'de

Ankara'da zirve trafiği hızlandı! Bakan Şimşek bizzat karşıladı
Trafik magandasından iğrenç hareketler! Önce dilini çıkardı, sonra cinsel organını gösterdi

Aman dikkat! Bu sapık trafikte sizin de karşınıza çıkabilir