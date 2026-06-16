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Cezaevlerinde üretildi, vatandaşla buluştu

Cezaevlerinde üretildi, vatandaşla buluştu
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Samsun'da ceza infaz kurumlarında hükümlüler tarafından üretilen ahşap ve el sanatları ürünleri, açılan sergide vatandaşlarla buluşturuldu. Piyasa değerinin altında satılan ürünler yoğun ilgi gördü.

Samsun'da ceza infaz kurumlarında hükümlülerce üretilen ahşap ve el sanatları ürünleri, açılan sergide vatandaşların beğenisine sunuldu. Piyasa değerinin altında satışa çıkarılan ürünler yoğun ilgi gördü.

Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Kavak S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlüler, halk eğitim merkezleriyle yürütülen iş birliği kapsamında çeşitli kurslara katılarak üretim yapıyor. Kurslarda yetişkin hükümlüler ceviz ağacından piknik masası, tabure, sandalye, oturma grubu ve masaj koltuğu gibi ürünler üretirken, çocuk hükümlüler ise süs eşyaları ve sanatsal çalışmalar hazırlıyor. Hükümlülerin el emeği ürünleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde düzenlenen sergilerle vatandaşlarla buluşturuluyor.

Cumhuriyet Meydanı yanındaki AVM meydanında ceza ve tevkif evleri sergisi düzenlendi. Serginin kurdelesi, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, ceza infaz kurumu yöneticileri ve öğretmenler tarafından kesildi.

"Hükümlüler hem rehabilite oluyor hem de harçlıklarını çıkarıyor"

Serginin açılışında konuşan Başsavcı Mehmet Sabri Kılıç, ceza infaz kurumlarında açılan kursların hükümlülerin meslek edinmesine ve sosyal hayata hazırlanmasına katkı sağladığını belirterek, "Samsun infaz kurumlarımızda bulunan hükümlülerin ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin sergi açılışını gerçekleştirdik. Bu ürünleri iki gün boyunca satışa sunacağız. Halkımız ürünleri satın alabilecek. Halk eğitim müdürlükleriyle ortaklaşa yürüttüğümüz kurslar sayesinde hükümlüler hem rehabilite oluyor hem de elde edilen gelirle harçlıklarını çıkarıp bütçelerine katkı sağlayabiliyor. Bu sergileri yılda en az bir kez düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Tüm vatandaşlarımızı sergimizi gezmeye ve alışveriş yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Bugün ve yarın açık kalacak sergideki ürünler, nakit veya kredi kartıyla satın alınabiliyor.

Açılışa ayrıca Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mustafa Sönmez, Kavak S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mahmut Çaça, Kavak Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Veysel Demir, Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Selma Tekin, savcılar, hakimler ve infaz koruma memurları katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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