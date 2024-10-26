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Kozan Ciğeri İçin Coğrafi İşaret Tescil Çalışmaları Devam Ediyor

Kozan Ciğeri İçin Coğrafi İşaret Tescil Çalışmaları Devam Ediyor
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Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, Kozan ciğerinin coğrafi işaret tescil belgesi alması amacıyla çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Etkinlikte Kozan ciğerinin tanıtımı yapıldı ve lezzeti üzerine bilgiler verildi.

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, "Kozan ciğeri"nin coğrafi işaret tescil belgesi alması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Kandemir, Kozan Belediyesi işbirliğinde yürütülen çalışma kapsamında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Mahmut Doğan Kamış'ın katılımıyla Ciğerciler Sokağı'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Etkinlikte, ilçedeki ustalar Kozan ciğerini ızgaralarda pişirerek, tanıttı.

Burada yaptığı konuşmada Kandemir, Kozan ciğerinin hem ülke genelinde hem de uluslararası arenada tanıtılması için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Öğretim görevlisi Kamış da keçi etinden yapılan Kozan ciğerinin lezzeti ve hazırlanış şekliyle Türkiye'deki diğer ciğerlerden ayrıldığını belirtti.

Etkinliğe katılan ustalardan Mahir Bağrıyanık da bu lezzeti korumak ve gelecek nesillere taşımak için çalışmalara destek vermekten mutlu olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Kültür Sanat

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