İskenderun'da 'Barış İpeğinin Keten ve Kendirle Yolculuğu' Projesi Kapanış Etkinliği

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, İbrahim Çeçen Vakfının desteklediği "Barış İpeğinin Keten ve Kendirle Yolculuğu" projesinin kapanış etkinliği düzenlendi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, EkoDoku Sürdürülebilir Yaşam Kooperatifi liderliğinde yürütülen, Avrupa Birliği finansmanıyla desteklenen proje kapsamında bir yılda 2 ilde dokuma ve geleneksel el sanatları atölyeleri kuruldu.

Atölyelerde kadınlara, dokuma, ebru ve sepet örücülüğü gibi el sanatları alanlarında mesleki eğitim verildi.

Kadınlar, gençler, depremzedeler ve göçmenler için ortak alanlar ve sürdürülebilir istihdam fırsatları oluşturmayı amaçlayan projenin kapanış etkinliği bir otelde düzenlendi.

Dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu'nun tasarladığı "Barış İpeğinin Keten ve Kendirle Yolculuğu" kapsül koleksiyonunun tanıtıldığı etkinlikte, Hatay Öğretmenler Korosu konser verdi.