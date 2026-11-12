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Hatay Yayladağı'da Sualtı Savaş Müzesi Projesi için toplantı yapıldı

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Hatay Yayladağı'da Sualtı Savaş Müzesi Projesi için toplantı yapıldı
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında Yayladağı'nda planlanan Sualtı Savaş Müzesi Projesi için toplantı yapıldı. Toplantıda askeri materyallerin su altında sergileneceği müze alanının hazırlıkları ve projenin Yayladağı turizmine katkısı ele alındı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, Yayladağı ilçesindeki Karamağara Bölgesi'nde hayata geçirilmesi planlanan Sualtı Savaş Müzesi Projesi'ne ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, proje kapsamında askeri materyallerin su altında sergileneceği özel bir müze alanının oluşturulmasına yönelik teknik ve uygulama hazırlıkları değerlendirildi.

Karamağara Bölgesi'nde planlanan proje ile bölgenin doğal güzelliklerinin tarihi değerlerle buluşturulması hedefleniyor. Toplantıda ayrıca projenin hazırlık ve uygulama süreçleri ile Yayladağı'nın turizm potansiyeline sağlayabileceği katkılar ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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