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Gençlik ve Spor Bakanlığının Hasankeyf kampına katılan gençler tarihi mirası keşfetti

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Gençlik ve Spor Bakanlığının Hasankeyf kampına katılan gençler tarihi mirası keşfetti
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Gençlik ve Spor Bakanlığı kampları kapsamında Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen etkinliğe katılan gençler, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde inceledi. Kamp, gençlerin tarih bilincini ve kültürel mirasa farkındalığını artırmayı amaçladı.

DÜZCE (İHA) – Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları kapsamında Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'e giden gençler, bölgenin kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları kapsamında düzenlenen Batman Hasankeyf Kampı'nda gençler, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde inceledi. Kamp programı kapsamında Hasankeyf'i ziyaret eden gençler, geçmişten günümüze farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan bölgenin tarihi dokusunu keşfetti. Gerçekleştirilen etkinlikle gençlerin tarih bilincinin geliştirilmesi, kültürel mirasa yönelik farkındalıklarının artırılması ve farklı medeniyetlerin izlerini yakından tanımaları amaçlandı. Kamp boyunca tarihi ve kültürel değerlerle buluşan gençler, Hasankeyf'in geçmişine ilişkin bilgi edinme fırsatı yakaladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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