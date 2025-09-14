Haberler

Galata Kulesi'nde Basketbol Finali Coşkusu

Galata Kulesi'nde Basketbol Finali Coşkusu
Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Türkiye'nin Almanya ile oynadığı maç, Galata Kulesi'nde canlı olarak yansıtıldı ve binlerce kişi tarihi atmosferde milli takımın coşkusunu paylaştı.

Mehmet Kaan KURT/İSTANBUL, - AVRUPA Basketbol Şampiyonası'nda milli takımımızın Almanya ile oynadığı final mücadelesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Galata Kulesi'ne yansıtıldı. Binlerce kişi maçı Galata Kulesi'nde izledi

12 Dev Adam bu akşam Avrupa Şampiyonu olma yolunda Almanya karşısında parkeye çıktı. Kıran kırana geçen final mücadelesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Galata Kulesi'ne yansıtılarak canlı yayınlandı. Maçı canlı takip eden binlerce kişi, Galata Kulesi'nin tarihi atmosferinde milli takımın coşkusunu paylaştı.

